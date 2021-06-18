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تمديد التصويت بالانتخابات الرئاسية الإيرانية للمرة الثالثة بسبب الإقبال الضعيف

الجمعة 18/يونيو/2021 - 10:26 م
بوابة الفجر
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شهدت الانتخابات الرئاسية فى إيران اليوم الجمعة، إقبالا ضعيفا للغاية دفع السلطات فى البلاد إلى تمديد الاقتراع للمرة الثالثة لكل منها ساعتين؛ حيث وصلت نسبة المشاركة حتى الخامسة مساء بتوقيت طهران لـ23% فيما أفادت منظمة "مجاهدي خلق" المعارضة بأن هناك مقاطعة واسعة للانتخابات الرئاسية.
 

وقالت وسائل إعلام محلية:"إن السلطات مددت التصويت في الانتخابات ثلاث مرات بواقع ساعتين لكل مرة بعد تدني الإقبال بشكل ملحوظ".
 

وكان المرشد الأعلي الإيراني على خامنئي، أطلق صباح اليوم عملية الاقتراع لانتخاب رئيس جديد للجمهورية وسط أفضلية صريحة للمحافظ المتشدّد إبراهيم رئيسي بإدلائه بصوته في الساعة السابعة وثلاث دقائق في حسينية الإمام الخميني وسط العاصمة طهران .

وفى وقت سابق، دعا المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي جميع الإيرانيين إلى ضرورة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية فى البلاد.

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