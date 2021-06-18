قائد المنطقة المركزية بالجيش الأمريكي يكشف تفاصيل لقائه بوزير الدفاع المصري (فيديو)

كشف كينيث ماكينزى، قائد المنطقة المركزية بجيش الولايات المتحدة الأمريكية، تفاصيل لقائه مع الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة.



وقال "ماكينزي" في حوار خاص على فضائية "النيل للأخبار" اليوم الجمعة "حضوري إلى مصر مصدر سرور لي دائمًا، تسنى لي لقاء وزير الدفاع عصر اليوم، تحدثنا عن العلاقات الإستراتيجية التي تربط بين الولايات المتحدة ومصر".



وأضاف "تناولنا الأنشطة العديدة التي تمت مؤخرًا ومن بينها برنامج شراكة الولايات مع تكساس وهي ولاية أمريكية عظيمة وسيكون رائعا لتكساس ومصر كذلك، كما تطرقنا لأعمال مصر الهامة في مشكلة غزة مع إسرائيل مؤخرًا".



وتابع "مصر تعرب عن قيادتها وريادتها للمنطقة ككل، من المهم للموقف السياسي أن نبقي على روابطنا الإستراتيجية والعسكرية، لذا أتحدث بصفة مستمرة مع قادة الأركان هنا في مصر".



واستطرد "نتحدث عن أمور الأمن القومي لأن هذا من الأسس المتينة التي تبنى عليها العلاقات، ولدينا علاقة قديمة وطويلة مع مصر وهي شراكة رائعة ونريد المحافظة عليها والبناء عليها".

