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الكشف عن وجهة راموس المقبلة بعد رحيله عن ريال مدريد

الجمعة 18/يونيو/2021 - 10:33 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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أكد سيرجيو راموس، أنه لم يكن يفكر في الرحيل عن ريال مدريد، لكن الآن عليه العثور على وجهة جديدة، بعد انتهاء مسيرة مذهلة امتدت 16 عامًا مليئة بالألقاب مع النادي الإسباني.

وهناك عدد قليل من الأندية الأوروبية، التي تستطيع تحمل راتب راموس، الذي قالت صحيفة ماركا، إنه يصل إلى 12 مليون يورو سنويًا.

وربما يكون باريس سان جيرمان هو المكان المناسب لراموس، وبالتأكيد يمكن للفريق الفرنسي، الاستفادة من قوة شخصية وخبرة اللاعب الحاصل على لقب دوري أبطال أوروبا 4 مرات، لقيادته إلى اللقب القاري، كما أن مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي من الفرق الإنجليزية القليلة التي تستطيع تحمل راتب راموس المرتفع.

ودخل راموس في مفاوضات مع يونايتد في 2015، قبل أن يقرر البقاء في ريال مدريد، ورغم أن راتبه لا زال كما هو، لكنه أكبر بـ 6 أعوام، وهناك الكثير من الشكوك بشأن حالته البدنية.

وقال مانويل فلوريس، الذي يعيش في إشبيلية حيث نشأ راموس، إن باريس ربما هي المدينة المناسبة للمدافع الإسباني، أكثر من مانشستر، لقربها من إسبانيا، حيث تعمل بيلار روبيو زوجة راموس كمقدمة في التلفزيون.

وتابع فلوريس: "لا أعتقد أن راموس سيذهب إلى إنجلترا".

وقال فلوريس إنه يتمنى عودة راموس إلى إشبيلية، لكن اللاعب قطع الطريق أمام هذا الخيار في خطاب وداعه، كما استبعد انضمامه إلى برشلونة غريم ريال مدريد.

وأكد: "يمكنني نفي ذلك بشكل قاطع، لذا يمكنكم الشعور بالراحة".

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