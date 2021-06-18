إبراهيم عيسى: السوشيال ميديا عين تلاحق المتحرشين.. ومصر واعية ولا تخفى خطورة الجريمة

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن التحرش الجنسي ملف مهم جدًا على مستوى العالم كما أنه يزداد أهمية في مصر، معبرا عن سعادته من حديث الغرب عن التحرش الجنسي في مصر.



وأضاف "عيسى"، خلال تعليق ببرنامج "حديث القاهرة"، الذي يُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن حديث الغرب عن وجود التحرش الجنسي في مصر يعتبر اعتراف مصري وأن مصر لا تخفي الحقائق وتعترف بمشكلة كبيرة جدًا، مؤكدًا ان الكشف عن أي متحرش وإحالته للتحقيق وجراءة مصر شئ يضيف لمصر، كما أن هناك موقف للنساء والمرأة ليعبرون عن حقهم شئ هام.



وتابع: "السوشيال ميديا جانب خير والعين الرقيب لظاهرة التحرش وتلاحق المتحرشين، والحكومة المصرية تشدد من عقوبات جرائم التحرش"، مؤكدًا أن هذا يكشف وعي مصر كبير بخطورة هذه الظاهرة.

