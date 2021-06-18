Advertisements

ثروت الخرباوي يكذب نقيب المحامين بشأن تحالف عاشور مع الإخوان: "العكس حصل"

الجمعة 18/يونيو/2021 - 10:40 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements
كذب الكاتب ثروت الخرباوي، المفكر السياسي والخبير في شئون الجماعات الإرهابية، ادعاء ما رجائي عطية، نقيب المحامين، أن الخرباوي ذكر في كتابه قلب الإخوان أنه ذهب مع سامح عاشور لسجن طرة واتفقا مع مختار نوح لدعم الاخوان لعاشور في انتخابات 2001.

وقال الخرباوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار":"هذا الكلام لا في الكتاب ولا التاريخ ولا الواقع ولا الماضي، أستاذ رجائي له مكانته واحترامه وأحبه لكني أحب الحق أكثر، وما حدث عكس ذلك".

وأردف:"الإخوان لم يتفقوا مع سامح عاشور على الإطلاق، وعلى العكس كان الإخوان يفكرون في الاقتراب من دوائر صنع القرار، وكان رجائي عطية محاميا لأبناء حسني مبارك، فعرض الإخوان عليه يتقدم لانتخابات المحامين، التقينا برجائي، وقال أستطيع التواصل مع حزب الحكومة، والإخوان يؤيدوني".

وتابع:"رجائي راح وقابل الرئيس حسني مبارك، وكلمنا قبل ما يدخل وكنت مع مختار نوح، وتم الاتفاق على التحالف بين رجائي عطية والإخوان، أن يكون فيه قائمة ينزل فيها 6 من الإخوان، ويكون رجائي عطية نقيبا للمحامين".

ولفت إلى أن النظام خاف من قدرة الإخوان على جمع ألف من المحامين في فندق، عندما أعلن مختار نوح على المنصة أن الإخوان سيتبعون سياسة المشاركة لا المكالبة، وقبضت الحكومة على قيادات الإخوان، وكان رجائي قال لو اتقبض على الاخوان هنسحب، اتقبض عيهم واتحبسوا فروحت لرجائي وطالبناه يفي بوعده، فقال قيادات الإخوان قالوا احنا معاك وملكش دعوة باللي اتسجنوا".

أخبار تهمك

الفيراري والمايسترو.. الأهلي يحسم ملف تجديد نجمي الفريق

منذ ساعة و 22 دقيقة

راموس يحدد شرط انضمامه إلى ناديه الجديد

منذ أقل من ساعة

عاجل.. إسقاط الجنسية المصرية عن 3 أشخاص

منذ يوم

آخر تطورات تواصل لجنة الزمالك مع ساسي

منذ حوالي 6 ساعات

نجم برشلونة يقترب من ميلان

منذ ساعة و 6 دقيقة

صراع إنجليزي فرنسي على نجم برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - إصابة نجم الترجي بفيروس كورونا قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

بعد وصفها بـ"الشحاتة".. سميرة عبد العزيز: "مش هرفع قضية على محمد رمضان وربنا يهديه"

منذ حوالي 19 ساعة

أستاذ علم انتشار الأوبئة يزف بشرى سارة عن جائحة كورونا

منذ أقل من نصف ساعة

الجوكر الذهبي.. الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

مصطفى بكري يكشف تفاصيل تصريحات وزيرة خارجية السودان حول أزمة سد النهضة

منذ ساعتين و 44 دقيقة

تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. وزيرة الثقافة تحيل مسئولين في الأوبرا للتحقيق في واقعة "القطة" وتتوعد لقاتلها بالحساب

منذ حوالي 4 ساعات

آخر تطورات رحيل نجم الزمالك

منذ 42 دقيقة

نجم بيراميدز يبتعد عن الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. موسيماني يفجر مفاجأة من العيار الثقيل

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:59 م

راموس يحدد شرط انضمامه إلى ناديه الجديد

مصطفى بكري يكشف تفاصيل تصريحات وزيرة خارجية السودان حول أزمة سد النهضة

08:05 م

عاجل - إصابة نجم الترجي بفيروس كورونا قبل مواجهة الأهلي

04:59 م

نجم برشلونة يقترب من ميلان

09:44 م

آخر تطورات تواصل لجنة الزمالك مع ساسي

04:32 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة