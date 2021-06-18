ثروت الخرباوي يكذب نقيب المحامين بشأن تحالف عاشور مع الإخوان: "العكس حصل"

كذب الكاتب ثروت الخرباوي، المفكر السياسي والخبير في شئون الجماعات الإرهابية، ادعاء ما رجائي عطية، نقيب المحامين، أن الخرباوي ذكر في كتابه قلب الإخوان أنه ذهب مع سامح عاشور لسجن طرة واتفقا مع مختار نوح لدعم الاخوان لعاشور في انتخابات 2001.



وقال الخرباوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار":"هذا الكلام لا في الكتاب ولا التاريخ ولا الواقع ولا الماضي، أستاذ رجائي له مكانته واحترامه وأحبه لكني أحب الحق أكثر، وما حدث عكس ذلك".



وأردف:"الإخوان لم يتفقوا مع سامح عاشور على الإطلاق، وعلى العكس كان الإخوان يفكرون في الاقتراب من دوائر صنع القرار، وكان رجائي عطية محاميا لأبناء حسني مبارك، فعرض الإخوان عليه يتقدم لانتخابات المحامين، التقينا برجائي، وقال أستطيع التواصل مع حزب الحكومة، والإخوان يؤيدوني".



وتابع:"رجائي راح وقابل الرئيس حسني مبارك، وكلمنا قبل ما يدخل وكنت مع مختار نوح، وتم الاتفاق على التحالف بين رجائي عطية والإخوان، أن يكون فيه قائمة ينزل فيها 6 من الإخوان، ويكون رجائي عطية نقيبا للمحامين".



ولفت إلى أن النظام خاف من قدرة الإخوان على جمع ألف من المحامين في فندق، عندما أعلن مختار نوح على المنصة أن الإخوان سيتبعون سياسة المشاركة لا المكالبة، وقبضت الحكومة على قيادات الإخوان، وكان رجائي قال لو اتقبض على الاخوان هنسحب، اتقبض عيهم واتحبسوا فروحت لرجائي وطالبناه يفي بوعده، فقال قيادات الإخوان قالوا احنا معاك وملكش دعوة باللي اتسجنوا".

