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محمد جمعة للفجر الفني: عمر كمال حاول معايا أغني مهرجانات من سنة

الجمعة 18/يونيو/2021 - 10:39 م
بوابة الفجر
كريم هاشم
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اتجه الفنان محمد جمعة، منذ فترة للغناء، وكانت من أبرز تجاربه هي عمل ديو مع الملحن الشهير مدين، لأغنية "كلام عنيه" للمطربة شيرين عبدالوهاب، وأيضًا مع مي كساب، وعلق "جمعة" على هذه الأعمال قائلًا: أنا بحاول أفتح سكك للمخرجين عشان لو في دور يناسبني فيه غناء".


واضاف "جمعة" في تصريح خاص للفجر الفني" أن العام الماضي حاول معه مطرب المهرجانات الشهير عمر كمال عمل ديو معه، ولكنه رفض معلقًا" مش هعرف، هما ليهم طريقتهم". 


واستكمل "جمعة"، حديثه بأن عمر كمال يتميز بصوت عذب، بالإضافة أيضًا لحسن شاكوش".

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