بعد اتهامه بالتحالف مع الإخوان للفوز.. نقيب المحامين: كنت حمامة سلام

رد رجائي عطية، نقيب المحامين، على اتهام ثروت الخرباوي، المفكر السياسي والخبير في شئون الجماعات الإرهابية، له بالتحالف مع الإخوان من أجل الفوز بانتخابات المحامين في 2001.



وقال رجائي عطية، خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، إنه بعد فرض الحراسة على نقابة المحامين عام 1996، قال للرئيس الراحل حسني مبارك، إن استمرار الحراسة ضد مصر وليس في صالحه.



وأضاف: "قلت له سيادتك لك محامين في الحزب الوطني، إما يستمروا على موقفهم، ووقتها هيخسروا مصداقيتهم، أو يغيروا وينتقلوا للمعسكر الآخر، ولا يقفوا في وجه زملائهم، وفي الحالتين سيادتك خسران".



وأردف:"قلت له الحل إن له فيه زميلين من الإخوان مختار نوح وسيد بدوي على اتصال بيا، وعرضوا للخروج من الموقف يتعمل قائمة وطنية يمثل فيها كافة الأحزاب بما فيها الحزب الوطني، والإخوان يرتادوا مقاعد من 4 لـأ5 مقاعد، فعجبته الفكرة، وكلم أسامة الباز، وزكريا عزمي، وأنا أعمل اتصالات وأهيء الجو لقائمة وطنية".



وتابع:"ألقي القبض على محامين إخوان، ومن سوء الحظ كان منهم مختار نوح وخالد بدوي، فوقفت مع زملائي وحضرت معهم التحقيقات، ولما طلب مني أتنحي رفضت واستمريت، واتحطيت بين المطرقة والسندان، حاولت اعمل حمامة سلام بين الطرفين، وعطلت إحالة القضية للقضاء العسكري، لمدة شهور، لكن أسامة الباز حصل على موافقة من الرئيس مبارك وهو مسافر على سلم الطائرة بإحالتها للقضاء العسكري"



وختم:"أديت واجبي لست مسئولا عن الإخوان ولا الحزب الوطني".