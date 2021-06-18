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غدًا.. رئيس النيابة الإدارية ووزير الاتصالات يزوران مجمع النيابات الإدارية بالإسماعيلية

الجمعة 18/يونيو/2021 - 10:43 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
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يقوم غدًا السبت، المستشار عصام المنشاوي - رئيس هيئة النيابة الإدارية وبصحبة المهندس خالد العطار - نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي ولفيف من قيادات النيابة الإدارية والجهات والهيئات القضائية والمحلية بمحافظة الإسماعيلية، بزيارة مجمع النيابات الإدارية بمحافظة الإسماعيلية.

وذلك بمناسبة الانتهاء من تنفيذ برنامج التحول الرقمي والميكنة الشاملة لمقار النيابة الإدارية بمحافظة الإسماعيلية في إطار خطة الدولة الشاملة للتحول الرقمي، وفي ضوء التعاون المشترك بين النيابة الإدارية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

صرح بذلك مدير إدارة الإعلام والمتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير.

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