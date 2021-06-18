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اتحاد الكرة: ملتزمين بالصعود و الهبوط في كل الدرجات

الجمعة 18/يونيو/2021 - 10:48 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أكد أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم أن الاتحاد ملتزم بالشروط الخاصة بمسابقة الدوري العام فيما يتعلق بصعود وهبوط الأندية بين أقسام المسابقة.

 

أضاف رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم أنه لا نية لدى الاتحاد لتغيير أي من هذه الشروط أو تعديلها ولا زيادة عدد الصاعدين من أي درجة  من المسابقة أو تقليل عدد الهابطين من أي منها.


وكان اتحاد الكرة قد أعلن في وقت سابق، أنه ملتزم باستكمال المسابقات حتى النهاية.

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