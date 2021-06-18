تعليق ناري لـ أديب على شهادة محمد حسين يعقوب في قضية "خلية داعش إمبابة"



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن أتباع يعقوب لم يهتزوا قيد أنملة بعد أقواله بالمحكمة، لافتا إلى أن يعقوب استخدم مبدأ التقية، مضيفا: "المبدأ بيقول لما تكون مستضعف وخايف إعمل أي حاجة، هو دماغهم كده".



وأضاف، "ده مش الشيخ يعقوب ده حد تاني.. حتى تعمد على أن يكون غير قادرا على الكلام، يعقوب مش مهتم هو عايز ينجو"، لافتا إلى أن قنوات الجزيرة ورصد ومكملين ركزوا فقط على سؤال القاضي للشيخ يعقوب عن سبب بدء حواره بالصلاة على النبي، معلقا: "عايزين يصدروا أنها بلد كافرة".



وتابع، "محمد حسين يعقوب مش كان مع حكم الإخوان ده كان بيحكم مع الإخوان، دول كانوا بيروحوا يقعدوا في القصر وبيصرفوا 40 ألف جنيه لحمة وبط يوميا، ويعقوب كان بيمثل علينا في المحكمة"، منوها بأن يعقوب كان لديه فرصة أن يدخل التاريخ من أوسع أبوابه بأن يقول الحقيقة.



قال الإعلامي عمرو أديب، إن شهادة الشيخ محمد حسين يعقوب في قضية "خلية داعش إمبابة" خدعة، ولم يقول الحق، ولم يقل ما في صدره، مضيفا: "أتباع يعقوب متصدموش وفاهمين هو بيعمل ايه".