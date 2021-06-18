Advertisements
إنجلترا تسقط في فخ التعادل السلبي أمام اسكتلندا في يورو 2020
الجمعة 18/يونيو/2021 - 10:57 م
الفجر الرياضي
Advertisements
فشل
المنتخب الإنجليزي في تحقيق الفوز على نظيره الاسكتلندي وتعادل معه سلبيًا بدون
أهداف، ضمن إطار لقاءات الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات بيورو 2020.
وقدم المنتخب الإنجليزي واحدة من أسوأ مبارياته مع مدربه ساوثجيت منذ توليه المهمة الفنية لمنتخب الأسود الثلاثة.
ووصل منتخب إنجلترا للنقطة الرابعة في وصافة المجموعة الرابعة خلف التشيك، بينما حقق منتخب اسكتلندا أولى نقاطه في اليورو، بعدما خسرمباراته الأولى على يد التشيك.
Advertisements