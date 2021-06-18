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إنجلترا تسقط في فخ التعادل السلبي أمام اسكتلندا في يورو 2020

الجمعة 18/يونيو/2021 - 10:57 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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فشل المنتخب الإنجليزي في تحقيق الفوز على نظيره الاسكتلندي وتعادل معه سلبيًا بدون أهداف، ضمن إطار لقاءات الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات بيورو 2020.


وقدم المنتخب الإنجليزي واحدة من أسوأ مبارياته مع مدربه ساوثجيت منذ توليه المهمة الفنية لمنتخب الأسود الثلاثة.


ووصل منتخب إنجلترا للنقطة الرابعة في وصافة المجموعة الرابعة خلف التشيك، بينما حقق منتخب اسكتلندا أولى نقاطه في اليورو، بعدما خسرمباراته الأولى على يد التشيك.

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