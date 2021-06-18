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بعد ارتفاعه عالميًا.. "التموين" توضح أسعار السكر في المجمعات الاستهلاكية

الجمعة 18/يونيو/2021 - 10:54 م
بوابة الفجر
أحمد فشير
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أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، على أن سعر السكر التمويني بجميع فروع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية لشركتي العامة والمصرية لتجارة الجملة وفروع مشروع جمعيتي، بحوالي 8.5 جنيه للكيلو على البطاقات التموينية.

ونفت التموين، ما انتشر من أنباء بشأن زيادة أسعار السكر التمويني بالمجمعات الاستهلاكية تزامناً مع ارتفاع أسعاره عالمياً.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان له اليوم الجمعة، أنه قام بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي أكدت أنه لا صحة لزيادة أسعار السكر التمويني بالمجمعات الاستهلاكية بعد ارتفاع أسعاره عالمياً، وأن هناك استقراراً في أسعار السكر سواء المحلي أو المستورد دون أي زيادة.

ونوّهت الوزارة بنجاح الدولة في توفير مخزون استراتيجي منه يكفي لمدة 5.5 شهر، ومن المستهدف كذلك الوصول إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر بنهاية عام 2022، مع شن حملات تفتيش دورية على ‏كافة الأسواق، لضبط المخالفات، ومنع أي تلاعب بالأسعار.

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