مشادة ساخنة بين ثروت الخرباوي ونقيب المحامين على الهواء بسبب الإخوان (فيديو)

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مشادة ساخنة بين ثروت الخرباوي ونقيب المحامين على الهواء بسبب الإخوان (فيديو)
الجمعة 18/يونيو/2021 - 10:59 م
داليا الحسين
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نشبت مشادة كلامية بين ثروت الخرباوي، المفكر السياسي والخبير في شئون الجماعات الإرهابية، والدكتور رجائى عطية نقيب المحامين، بعد تصريح رجائي أن الإخوان دعموا سامح عاشور في انتخابات النقابة 2001، بينما قال الخرباوي، أن رجائي هو من تحالف مع الإخوان لكنه مع ذلك خسر الانتخابات.
وقال رجائي عطية، خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": "فيه ناس من الإخوان علاقتي بهم طيبة، والإخوان اتجهوا لتأييدي لكن هذا الاتجاه ضُرب به عرض الحائط".
وأضاف:"أنا مش على راسي بطحة، وجميع الاتجاهات السياسية تؤيدني لأنني محل احترام الجميع".
بينما رد ثروت الخرباوي، على ادعاء رجائي دعم الإخوان لسامح عاشور، قائلا "أنا دعمت سامح عاشور وانا منشق عن الإخوان، لأني رأيت الأستاذ سامح لديه القدرات الأعلى في إدارة النقابة".
وأردف:"وقفت ضد قائمة الإخوان ورجائي عطية، والذي ذهب مع سامح عاشور، لسجن طرة هو عاطف عواد بعد نجاح عاشور، وليس قبلها كما ادعى رجائي، وكان بهدف إزالة التضييق عن مختار نوح في السجن".
وقال رجائي عطية، خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": "فيه ناس من الإخوان علاقتي بهم طيبة، والإخوان اتجهوا لتأييدي لكن هذا الاتجاه ضُرب به عرض الحائط".
وأضاف:"أنا مش على راسي بطحة، وجميع الاتجاهات السياسية تؤيدني لأنني محل احترام الجميع".
بينما رد ثروت الخرباوي، على ادعاء رجائي دعم الإخوان لسامح عاشور، قائلا "أنا دعمت سامح عاشور وانا منشق عن الإخوان، لأني رأيت الأستاذ سامح لديه القدرات الأعلى في إدارة النقابة".
وأردف:"وقفت ضد قائمة الإخوان ورجائي عطية، والذي ذهب مع سامح عاشور، لسجن طرة هو عاطف عواد بعد نجاح عاشور، وليس قبلها كما ادعى رجائي، وكان بهدف إزالة التضييق عن مختار نوح في السجن".
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