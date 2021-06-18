مشادة ساخنة بين ثروت الخرباوي ونقيب المحامين على الهواء بسبب الإخوان (فيديو)

نشبت مشادة كلامية بين ثروت الخرباوي، المفكر السياسي والخبير في شئون الجماعات الإرهابية، والدكتور رجائى عطية نقيب المحامين، بعد تصريح رجائي أن الإخوان دعموا سامح عاشور في انتخابات النقابة 2001، بينما قال الخرباوي، أن رجائي هو من تحالف مع الإخوان لكنه مع ذلك خسر الانتخابات.



وقال رجائي عطية، خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": "فيه ناس من الإخوان علاقتي بهم طيبة، والإخوان اتجهوا لتأييدي لكن هذا الاتجاه ضُرب به عرض الحائط".



وأضاف:"أنا مش على راسي بطحة، وجميع الاتجاهات السياسية تؤيدني لأنني محل احترام الجميع".



بينما رد ثروت الخرباوي، على ادعاء رجائي دعم الإخوان لسامح عاشور، قائلا "أنا دعمت سامح عاشور وانا منشق عن الإخوان، لأني رأيت الأستاذ سامح لديه القدرات الأعلى في إدارة النقابة".



وأردف:"وقفت ضد قائمة الإخوان ورجائي عطية، والذي ذهب مع سامح عاشور، لسجن طرة هو عاطف عواد بعد نجاح عاشور، وليس قبلها كما ادعى رجائي، وكان بهدف إزالة التضييق عن مختار نوح في السجن".