Advertisements

المفتي: عبارة "لحوم العلماء مسمومة" تستخدم لإضفاء القداسة على شخص ما

الجمعة 18/يونيو/2021 - 11:00 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements
قال الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، إن هناك مجموعات من الأشخاص تريد تحقيق أهداف معينة وشخصية، فتضفي هالة من القداسة على أشخاص معينة ويصفونهم بأسماء، مثل: العلامة، والنحرير وغيرهما، وفي نفس الوقت يطعنون في العلماء المعتبرين والشخصيات العلمية المعتبرة ويقللون من شأنهم.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه لا ينبغي أن يستعلي أحد بطاعته أو بعلمه، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: "رُبَّ أشعث أغبر ذي طمرين لو أقسم على الله لأبره الله".

وعن تقسيم البعض أنفسهم إلى دعاة للمتدينين وآخرين للعوام وغيرهم لطلبة العلم كما قال حسين يعقوب في شهادته، أكد المفتي أن التخصص أمر مهم، والقائم بالإفتاء يخاطب كل من أراد الاستبصار لأمر ما، ونخاطب الكل بخطاب واحد وبشكل متساوٍ دون تفرقة.

وعن عبارة «لحوم العلماء مسمومة» التي يتداولها البعض للدفاع عن غير المتخصصين ممن يمتهنون الدعوة دون تأهيل، أوضح مفتي الجمهورية أن هذا نوع من إضفاء القداسة على شخص ما، وأنه من العجيب أن هؤلاء لديهم ازدواجية، فهم يطلقون هذه العبارة لصالح أتباعهم، وفي المقابل يسيئون إلى غيرهم من العلماء الحقيقيين.

أما عن مسألة ضرورة التمذهب بمذهب فقهي معيَّن فقال فضيلة المفتي: إن ذلك يكون في إطار المنهجية العلمية في التعلم، فإنه يتم الالتزام بمذهب فقهي لدراسته ومعرفة قواعده الثابتة، فهي منهجيات في سياق التعامل مع النص الشرعي للتعلم، مشيرًا إلى أن الأفراد العاديين ليس لزامًا عليهم الالتزام بمذهب معين، وأن مصر بطبيعتها والأزهر الشريف قابل لاحترام الآخر وعدم إقصاء أحد.

أخبار تهمك

عاجل.. وزيرة الثقافة تحيل مسئولين في الأوبرا للتحقيق في واقعة "القطة" وتتوعد لقاتلها بالحساب

منذ حوالي 5 ساعات

الكشف عن وجهة راموس المقبلة بعد رحيله عن ريال مدريد

منذ ساعة و 20 دقيقة

آخر تطورات رحيل نجم الزمالك

منذ أقل من ساعتين

الفيراري والمايسترو.. الأهلي يحسم ملف تجديد نجمي الفريق

منذ ساعتين و 25 دقيقة

عاجل.. موسيماني يفجر مفاجأة من العيار الثقيل

منذ يوم

أستاذ علم انتشار الأوبئة يزف بشرى سارة عن جائحة كورونا

منذ ساعة و نصف

عاجل - إصابة نجم الترجي بفيروس كورونا قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

آخر تطورات تواصل لجنة الزمالك مع ساسي

منذ حوالي 7 ساعات

مصطفى بكري يكشف تفاصيل تصريحات وزيرة خارجية السودان حول أزمة سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

راموس يحدد شرط انضمامه إلى ناديه الجديد

منذ أقل من ساعتين

نجم برشلونة يقترب من ميلان

منذ ساعتين و 9 دقيقة

الجوكر الذهبي.. الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم

منذ حوالي 5 ساعات

تعليق ناري لـ أديب على شهادة محمد حسين يعقوب في قضية "خلية داعش إمبابة"

منذ أقل من ساعة

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الترجي فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ 18 دقيقة

بعد وصفها بـ"الشحاتة".. سميرة عبد العزيز: "مش هرفع قضية على محمد رمضان وربنا يهديه"

منذ حوالي 20 ساعة

تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 14 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:05 م

مصطفى بكري يكشف تفاصيل تصريحات وزيرة خارجية السودان حول أزمة سد النهضة

راموس يحدد شرط انضمامه إلى ناديه الجديد

09:59 م

الكشف عن وجهة راموس المقبلة بعد رحيله عن ريال مدريد

10:33 م

عاجل - إصابة نجم الترجي بفيروس كورونا قبل مواجهة الأهلي

04:59 م

آخر تطورات تواصل لجنة الزمالك مع ساسي

04:32 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة