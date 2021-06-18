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وزير التعليم العالي: غدًا. .الأعلى للجامعات يناقش إعادة النظر في نظام السنوات الدراسية (فيديو)

الجمعة 18/يونيو/2021 - 11:01 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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شرح الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرار الساعات الدراسية الجديدة وتعديلات المادة 79 من قانون الجامعات، قائلًا " نناقش غدًا في المجلس الأعلى للجامعات إعادة النظر في نظام السنوات الدراسية في كل الجامعات".

وقال "عبد الغفار" في اتصال هاتفي مع الإعلامي أحمد فايق ببرنامج "مصر تستطيع" المذاع على فضائية "دي ام سي" مساء اليوم الجمعة إن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يتعلق بمسألة تسارع التعليم خاصة أن هناك بعض الطلبة المتفوقين دراسيًا التي تؤهله وفق إمكانياته العلمية بأن يتخطى بعض مراحله الدراسية وأن يعتمد على نظام الساعات.

وأضاف أن النظام الجديد يستفيد منه الطلاب الجدد وليس المنتقلين لفرق أعلى، موضحًا أن عدد سنوات الدراسة كانت قيدًا أمام تطبيق نظام الساعات الدراسية المعتمدة بسبب اللائحة التنفيذية التي كانت عائقًا أمام التوجه العالمي الجديد في تطبيق الساعات الدراسية.

واستطرد وزير التعليم العالي والبحث العلمي "نتابع المناهج العلمية وكل الأنظمة الجديدة في التعليم حتى نواكب بخريجينا لما يحدث في العالم"، لافتًا إلى أن موافقة المجلي الأعلى للجامعات على نظام الساعات الدراسية لا يحتاج إقرار البرلمان.

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