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الأهلي يستقر على عودة المُرعب

الجمعة 18/يونيو/2021 - 11:30 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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استقرت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي على عودة أحمد عبد القادر لاعب المارد الاحمر المعار لسموحة فى نهاية الموسم.

 

جاء ذلك بعد المستوى الكبير الذى ظهر به اللاعب هذا الموسم،حيث تمكن من تسجيل 7 أهداف مع نادي سموحة، كما قاد الفريق السكندري لتحقيق فوز كبير على نادي بيراميدز بثلاثية نظيفة، بفضل الهدفين الذى أحرزهما فى شباك الفريق السماوي بجانب هدف لمصطفى فتحي.

 

وترى لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، أن اللاعبين المتميزين فى مركز أحمد عبد القادر قليلون للغاية فى مصر وبالتالي يستحق اللاعب فرصة التواجد بالقلعة الحمراء بالموسم الجديد.

 

وكان سموحة قد حصل على خدمات أحمد عبدالقادر قادمًا من الأهلى على سبيل الإعارة لمدة موسمين تنتهى بنهاية الموسم الكروى الجديد.

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