لابورتا يقود ملف تجديد عقد ميسي

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن آخر التطورات بشأن تجديد برشلونة لعقده مع نجم وقائد الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي ينتهي مع البرسا في الصيف الحالي.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن خوان لابورتا رئيس برشلونة يتولى ملف تجديد عقد ميسي بنفسه وبسرية كاملة بسبب الأهمية الكبيرة لهذه المسألة للنادي مع أسطورة كتبت له تاريخ جديد طوال الـ 17 عاماً الماضية.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن النادي الكتالوني متفائل ويتوقع أن يوافق البرغوث الأرجنتيني على توقيع عقد جديد في نهاية المطاف والذي سيكون غالباً لمدة موسمين كلاعب بالإضافة إلى اتفاق على حصوله على منصب بعد اعتزاله اللعب.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ميسي ما زال عند موقفه من التجديد لبرشلونة وهو بأخذ القرار بناءاً على المشروع الرياضي الذي تعمل إدارة البرسا عليه ويريد النجم الأرجنتيني بالتالي رؤية كل الصفقات التي سيتم عقدها ثم سيتخذ قراره.