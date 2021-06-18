Advertisements

بنك: استمرار حظر تداول "بيتكوين" لغياب الشفافية والتنظيم

الجمعة 18/يونيو/2021 - 11:02 م
بوابة الفجر
Advertisements
أعلن مصرف دانسك بنك الدنماركي، أنه لن يرفع الحظر المفروض على تداول عملة البيتكوين أو العملات المشفرة الأخرى على منصاته، رغم الاهتمام المتزايد من العملاء بهذه العملات.

وقال "دانسك بنك" في بيان عبر موقعه الإلكتروني، أوردته وكالة "بلومبيرج" للأنباء أمس، "إن السبب وراء الإبقاء على هذا الحظر هو غياب الشفافية والتنظيم في عملية تداول العملات المشفرة".

وحذر البنك في بيانه من أن رفع الحظر على تداول العملات المشفرة يمكن أن يؤدي إلى حدوث تقلبات في السوق وظهور سياسة تسعير "مبهمة"، مشيرا إلى أن البصمة الكربونية لتعدين العملات المشفرة تتعارض مع هدف المصرف المتمثل في القيام بأعمال مصرفية مستدامة.

وأوضح المصرف في بيانه "ندرك أن هناك سوقا عالمية مهمة للعملات المشفرة، وأن عديدا من العملاء يجدونها مثيرة للاهتمام". وتابع بالقول "إنه كمؤسسة مالية يتبنى، رغم ذلك، نهجا حذرا للغاية تجاه العملات المشفرة نظرا لعدة أسباب".

وينظر مصرف "دانسك بنك"، الذي لا يزال يواجه تحقيقا في اتهامات تتعلق بغسل أموال في الولايات المتحدة وأوروبا، بحساسية خاصة إلى عالم تداول العملات المشفرة نظرا إلى خطر استخدام هذه العملات في جرائم مالية.
وفي الوقت نفسه، تزداد شعبية عملة البيتكوين وأقرانها حيث يقدم عديد من الشركات المدرجة في بورصة "وول ستريت" الأمريكية خدمات تتيح للعملاء تداول هذه العملات.

وفي الوقت الذي تشهد فيه دول شمال أوروبا تسارعا في وتيرة استبدال الأموال النقدية بالمدفوعات الرقمية مقارنة بمعظم أنحاء العالم، نجد أن أكبر البنوك متحدة في شكوكها تجاه استخدام العملات المشفرة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بيتكوين جديد بيتكوين بنك اخبار العملات اخبار الاقتصاد

أخبار تهمك

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الترجي فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ 18 دقيقة

مصطفى بكري يكشف تفاصيل تصريحات وزيرة خارجية السودان حول أزمة سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وزيرة الثقافة تحيل مسئولين في الأوبرا للتحقيق في واقعة "القطة" وتتوعد لقاتلها بالحساب

منذ حوالي 5 ساعات

آخر تطورات رحيل نجم الزمالك

منذ أقل من ساعتين

الفيراري والمايسترو.. الأهلي يحسم ملف تجديد نجمي الفريق

منذ ساعتين و 25 دقيقة

الكشف عن وجهة راموس المقبلة بعد رحيله عن ريال مدريد

منذ ساعة و 20 دقيقة

بعد وصفها بـ"الشحاتة".. سميرة عبد العزيز: "مش هرفع قضية على محمد رمضان وربنا يهديه"

منذ حوالي 20 ساعة

تعليق ناري لـ أديب على شهادة محمد حسين يعقوب في قضية "خلية داعش إمبابة"

منذ أقل من ساعة

آخر تطورات تواصل لجنة الزمالك مع ساسي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. موسيماني يفجر مفاجأة من العيار الثقيل

منذ يوم

أستاذ علم انتشار الأوبئة يزف بشرى سارة عن جائحة كورونا

منذ ساعة و نصف

عاجل - إصابة نجم الترجي بفيروس كورونا قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 14 ساعة

راموس يحدد شرط انضمامه إلى ناديه الجديد

منذ أقل من ساعتين

نجم برشلونة يقترب من ميلان

منذ ساعتين و 9 دقيقة

الجوكر الذهبي.. الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

تنافس البيتكوين.. العالم يترقب "ليبرا" العملة الرقمية من فيسبوك

ارتفاع جماعى للعملات المشفرة.. والبيتكوين تصعد 1.2%

تدولات العملات الرقمية تهدد عرش البنكنوت.. وانتظار عالمي لـ"ليبرا"

ارتفاع جماعي للعملات الرقمية.. وبيتكوين تصعد 0.4 %

ارتفاع جديد لـ"البيتكوين" ترتفع بنسبة 1.2 %

تراجع جديد لعملة البيتكوين بنسبة 4.3%

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:05 م

مصطفى بكري يكشف تفاصيل تصريحات وزيرة خارجية السودان حول أزمة سد النهضة

راموس يحدد شرط انضمامه إلى ناديه الجديد

09:59 م

الكشف عن وجهة راموس المقبلة بعد رحيله عن ريال مدريد

10:33 م

عاجل - إصابة نجم الترجي بفيروس كورونا قبل مواجهة الأهلي

04:59 م

آخر تطورات تواصل لجنة الزمالك مع ساسي

04:32 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة