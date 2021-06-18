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موسيماني يحدد بديل محمد هاني أمام الترجي

الجمعة 18/يونيو/2021 - 11:59 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني على الدفع بأكرم توفيق في مباراة الفريق الأحمر غدًا أمام الترجي التونسي.

 

ويحل الأهلي ضيفًا على الترجي التونسي مساء غد السبت على ملعب حمادي العقربي برادس في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

 

واستقر موسيماني على إشراك أكرم توفيق في مركز الظهير الأيمن أمام الترجي التونسي لكي يعوض المصاب محمد هاني الذي يغيب عن اللقاء.

 

ويغيب محمد هاني عن الأهلي أمام الترجي التونسي غدًا بسبب إصابته بشد في العضلة الأمامية تعرض لها في مواجهة نهضة بركان بنهائي كأس السوبر الإفريقي.

 

ويسعى الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الغد لتسهيل مهمته في لقاء الإياب الذي سيقام في القاهرة يوم ٢٦ يونيو الجاري.

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