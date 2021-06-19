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جمهور توتنهام يرفض التعاقد مع جاتوزو

السبت 19/يونيو/2021 - 12:00 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن جمهور توتنهام الإنجليزي أجبر إدارة ناديه على رفض المدير الفني الإيطالي جينارو جاتوزو الذي أصبح خارج حسابات النادي الإنجليزي في الموسم المقبل.

وأشار موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي إلى أن بعض التقارير الصحفية نوهت أن الاجتماع الرسمي الأول بين جاتوزو وممثلي توتنهام جاء إيجابيًا وقدم النادي اللندني عقدًا لمدة موسمين.

وأكد الموقع الإيطالي أن توتنهام سحب عرضه لجاتوزو وحول اهتمامه إلى مدير فني آخر بعد حملة شرسة من جمهور النادي عبر مواقع التواصل الاجتماعي لرفض التعاقد مع المدير الفني الإيطالي.

وأفاد الموقع الإيطالي بأن جماهير توتنهام دشنت حملة (NoToGattuso) للتعبير عن رفضها التعاقد مع جاتوزو كما تحدثت إحدى روابط الجماهير مع الرئيس دانييل ليفي من أجل إيقاف مفاوضات النادي مع المدير الفني الإيطالي.

وأوضح الموقع الإيطالي أن جماهير توتنهام نشرت صورة الشجار السابق بين جاتوزو وجو جوردان المدرب المساعد السابق للفريق أثناء مباراة ميلان والنادي اللندني في بطولة دوري أبطال أوروبا عام 2011.

ولفت الموقع الإيطالي أن جمهور توتنهام أعرب عن رفضه لوجهات نظر جاتوزو المعادية لعمل المرأة في كرة القدم.

 

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