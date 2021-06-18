ننشر تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، خلال منشور نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنه من المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة على القاهرة خلال عدة أيام مقبلة ما بين ٣٤ و٣٥ درجة؛ ليسود طقس حار على الوجه البحري والقاهرة، معتدل على السواحل الشمالية.



وأضافت "الأرصاد"، أن الطقس يكون بين حار وشديد الحرارة على شمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد..



كما تنشط الرياح على جنوب سيناء والبحر الأحمر وخليج السويس.