أسهم أمريكا تهبط في نهاية جلسة الجمعة.. و"الرئيسي" يتراجع نحو 1.58%

أغلقت الأسهم في الولايات المتحدة، منخفضة في نهاية تداولات اليوم الجمعة، حيث صحبت المؤشرات للأسفل، وقد سُجلت خسائر في قطاعات النفط والغاز الطبيعي، المؤسسات العامة والمالية.





عند نهاية التداولات في نيويورك، مؤشر داو جونز الصناعي أغلق على انخفاض عند 1.58%، ووصل الى خلال شهر أدنى مستوى قياسي له، بينما مؤشر ستاندرد آند بور 500 ضعُف بنحو 1.31% ومؤشر ناسداك هبط بنحو 0.92%.





من بين الأسهم القيادية اليوم في مؤشر داو جونز الصناعي برز سهم شركة هوم ديبوت (NYSE:HD)، الذي هبطت قيمته 0.16% أو 0.47 نقطة وبلغ سعره 302.65 عند الإغلاق. في المقابل، سهم شركة كاتربيلر (NYSE:CAT) واصل هبوطه عند 0.35% أو 0.74 نقطة وأغلق عند سعر 208.71، في حين سهم نايك إنك (NYSE:NKE) خسر 0.41% أو 0.53 نقطة بسعر 128.39 عند نهاية الجلسة.





أما بالنسبة للاداء الاضعف في نهاية تعاملات اليوم، فقد أغلق سهم Chevron Corp (NYSE:CVX)‎ منخفضا عند 3.76% أو 4.03 نقطة وتداول عند مستويات 103.04 عند الاغلاق. سهم Walgreens Boots Alliance Inc (NASDAQ:WBA)‎ تراجع بمقدار 3.75% أو 1.98 نقطة عند سعر 50.83، أما سهم مجموعة غولدمان ساكس إنك (NYSE:GS) أغلق على هبوط عند 3.53% أو 12.77 نقطة بسعر 348.73.





ومن جهة أخرى، كان الاداء الافضل في مؤشر ستاندرد آند بور 500 قد سجله سهم لينار كورب (NYSE:LEN)، الذي ارتفع بمقدار 3.72% عند سعر 98.17، شركة أدوبي سيستمز (NASDAQ:ADBE) هو الآخر واصل ارتفاعه عند 2.58% وأغلق عند مستويات 565.59، وكذلك سهم ABIOMED (NASDAQ:ABMD)‎ صعد نحو 1.90% وأنهى تداولاته عند سعر 318.56.





من بين الأسهم الأضعف أداءً اليوم، نذكر سهم شركة Globe Life Inc (NYSE:GL)‎، الذي سقط بنسبة 6.08% وأغلق جلسته عند سعر 92.14، سهم Baker Hughes Co (NYSE:BKR)‎، الذي فقد 5.42% عند سعر 22.68 وسهم إف إم سي كورب (NYSE:FMC)، الذي ضعُف بنسبة 5.07% واختتم عند سعر 112.02 جلسة اليوم في البورصة.





ومن جهة أخرى، كان الاداء الافضل في مؤشر ناسداك قد سجله سهم آلفي إنك (NASDAQ:ALF)، الذي ارتفع بمقدار 30.41% عند سعر 8.02، Sykes Enterprises (NASDAQ:SYKE)‎ هو الآخر واصل ارتفاعه عند 29.95% وأغلق عند مستويات 53.50، وكذلك سهم Geron Corp (NASDAQ:GERN)‎ صعد نحو 29.08% وأنهى تداولاته عند سعر 1.820.





من بين الأسهم الأضعف أداءً اليوم، نذكر سهم شركة Orphazyme (NASDAQ:ORPH)‎، الذي سقط بنسبة 49.79% وأغلق جلسته عند سعر 7.31، سهم Athira Pharma Inc (NASDAQ:ATHA)‎، الذي فقد 39.36% عند سعر 11.06 وسهم Urban One (NASDAQ:UONE)‎، الذي ضعُف بنسبة 27.31% واختتم عند سعر 9.930 جلسة اليوم في البورصة.





عدد الأسهم الأكثر انخفاضاً تجاوز عدد الأسهم التي أغلقت على ارتفاع بالتداول في بورصة نيويورك مع 2491 مقابل 693، في حين 87 بقي دون تغيير. وأما في بورصة ناسداك، 2562 من بين الأسهم تراجعت و 901 عززت مكانتها، بينما 134 من الأسهم حافظت على قيمتها.





سهم شركة أدوبي سيستمز (NASDAQ:ADBE) تسلق لأعلى مستوى قياسي له على الاطلاق، واصل ارتفاعه نحو 2.58% أو 14.23 نقطة عند سعر 565.59. سهم آلفي إنك (NASDAQ:ALF) تسلق لأعلى مستوى قياسي له على الاطلاق، وقد أضاف لقيمته 30.41% أو 1.87 نقطة عند سعر 8.02. سهم Sykes Enterprises (NASDAQ:SYKE)‎ تسلق لأعلى مستوى قياسي له على الاطلاق، وقد ارتفع 29.95% أو 12.33 نقطة عند سعر 53.50. سهم Athira Pharma Inc (NASDAQ:ATHA)‎ هبط لأدنى مستوى قياسي له على الاطلاق، واصل انخفاضه نحو 39.36% أو 7.18 نقطة عند سعر 11.06.





500 مؤشر التقلب، الذي يقيس الانحراف المعياري الضمني للخيارات على مؤشر مؤشر ستاندرد آند بور 500 تداول على ارتفاع بنسبة 16.62% وأغلق عند سعر 20.70.





هبطت العقود الآجلة على عقود الذهب تسليم شهر اغسطس 0.65% أو 11.55 وأغلقت عند سعر $1763.25 للأونصة. وبالنسبة لتداول السلع الأخرى، صعد عقود نفط خام WTI الآجلة تسليم شهر يوليو 0.70% أو 0.50 ووصل الى سعر $71.54 للبرميل، وأما عقد شهر اغسطس فيما يخص عقود نفط برنت قد سجل ارتفاعا بنسبة 0.34% أو 0.25 نقطة، وأغلق بسعر $73.33 للبرميل.





زوج EUR/USD خسر 0.37% وتداول عند مستويات 1.1863، أما زوج USD/JPY فقد واصل انخفاضه نحو 0.00% ووصل الى مستويات 110.19.





عقود مؤشر الدولار تداول على ارتفاع بنسبة 0.47% عند مستوى 92.308.