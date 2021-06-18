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استشاري جراحة بـ لندن يكشف معلومات جديدة عن متحور "دلتا"

الجمعة 18/يونيو/2021 - 11:12 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور أحمد المشتت، استشاري الجراحة بالمستشفى الملكي بلندن، إن متغير "دلتا" هو تحور في التركيب الجيني لفيروس كورونا، مما يغير من أعراض الإصابة، حيث أنها تنتشر بصورة أسرع بنسبة 65% من السلالة التي كانت موجودة في السابق وكان يطلق عليها "ألفا البريطانية".

وأشار "المشتت"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن "دلتا" هى سلالة خطيرة، وتصيب صغار السن وأكثر المصابين بها فئة الشباب أقل من 35 عاما، وخاصة وأنهم هم الفئة التي لم تحصل على اللقاح.

وأكد أن الأشخاص الذين حصلوا على لقاح كورونا هم الأقل عرضة للإصابة بالمتحور "دلتا"، أو الدخول للمستشفيات، لافتا إلى أن متحور "دلتا" منتشر في كثير من دول العالم، منوها بأن نسبة دخول الأشخاص الذين يصابوا بمتحور "دلتا" المستشفى هى ضعف نسبة دخول من يصابون بمتحور "ألفا" وخاصة لو كانوا من كبار السن.
 
ولفت إلى أنه كل ما يتردد بشأن أن لقاحات كورونا مضرة بالبشر، وقد تؤثر على الدورة الشهرية للسيدات، وانجذاب المغناطيس لمكان التلقيح هى أخبار مفبركة.

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