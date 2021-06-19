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إبراهيم عيسى يعلق على اعتذار أحمد وأمير مرتضى منصور عن الظهور معه (فيديو)

السبت 19/يونيو/2021 - 07:50 ص
مرتضى منصور وابنيه
مرتضى منصور وابنيه
داليا الحسين
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كشف الإعلامي إبراهيم عيسى، عن سر اعتذار حضور أمير مرتضى منصور وأحمد مرتضى منصور في حلقة أمس ببرنامج "حديث القاهرة"، خاصة بعد انقطاعهم عن الإعلام الرياضي خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أنه تم الاعلان عن الحلقة، إلا أنه فوجئ باعتذار من أمير مرتضى منصور.

وأضاف "عيسى"، خلال تعليق ببرنامجه "حديث القاهرة"، الذي يُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن وجودهم سيكون مهما للجانب الرياضي المصري، خاصة وأن الرياضة موضوع مهم وهناك أحاديث كثيرة عن مجلس إدارة نادي الزمالك الأسبق برئاسة مرتضى منصور وانشغال الجمهور بأسباب ايقاف مرتضى منصور ومجلسه وعن القضايا والاتهامات الموجه لهم، إلا أنه لم يتحر أحد في هذه القضايا.

وأشار ابراهيم عيسى، إلى أنه أجرى محادثات طويلة مع أمير مرتضى منصور، وكان يفضل ظهورهما معه خلال الحلقة، إلا أن اعتذارهم مقبول وسيتم الترتيب لظهورهم خلال الفترة المقبلة.

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مرتضى منصور بوابة الفجر الفجر الزمالك إبراهيم عيسى

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