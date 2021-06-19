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سمية الخشاب تعلق على أزمة المخرج تميم يونس.. فماذا قالت

السبت 19/يونيو/2021 - 12:05 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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علقت الفنانة سمية الخشاب على أزمة المخرج تميم يونس، بعدما اتهمته طليقته باغتصابها أثناء فترة زواجهما.

وكتبت سمية الخشاب عبر حسابها الشخصي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”: "في الزمن ده، عرفنا إنه ممكن يكون في أشخاص بيتكلموا إنهم ضد التحرش، وهما فنفس الوقت أكبر مغتصبين ومتحرشين، زي بالظبط ناس كتير بتتكلم في الدين، وهما أبعد ما يكونوا عن الدين، دي اسمها متاجرة".

كما كتبت أيضاً "أنت أي كلام"؛ في إشارة منها أنها تقصد تميم يونس والذي اشتهر من خلال أغنية "أنتي أي كلام".

وطالبت سمية الخشاب أي امرأة تتعرض لهذا الموقف بعدم الخجل وأن تحكي ما حدث معها مؤكدة أن الجميع سيقف إلى جانبها.

يذكر أن المخرج الشاب تميم يونس، نفى الاتهامات التي وجهتها له طليقته" ندى عادل"، صباح اليوم الجمعة، بشأن تعرضها للاغتصاب الزوجي على يده.

ونشر "تميم" فيديو عبر خاصية الاستوري على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث قال فيه: ردا على الحاجات اللي بتسمعوها واللي بتتكتب دلوقتي في الجرايد، ده محصلش ومش هيحصل أبدا".

واختتم: أنا أول مرة أسمع عن حاجة كده زيي زيكم، وعيلتي أول مرة تسمع عن حاجة كدة، ومش هاخد أي إجراء قانوني غير لما يبقى فيه تهمة واضحة وصريحة ووقتها هتصرف بالقانون.

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