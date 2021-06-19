بفستان قصير.. ليلى علوي تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة ليلى علوي، جمهورها ومحبيها، بصورة جديدة لها، من خلال حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهرت ليلى علوي، بفستان جذاب قصير، أبرز جمالها وأناقتها، وانتعلت حذاء بكعب عال باللون الفوشيا، وعلقت على الصورة "من عرض الأزياء الشرقية بمراكش، حيث سيتم تكريم الراحل الرائع محمد الصغير".



يذكر أن النجمة ليلي علوي يعرض لها حاليا فيلم "ماما حامل" من بطولة بيومي فؤاد ومحمد سلام وحمدي الميرغني ونانسي صلاح وهدى الأتربي، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.