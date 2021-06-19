عمرو أديب يطالب مجلس النواب بوضع حل للاغتصاب الزوجي



وتساءل "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، "كيف يمكن إثبات الاغتصاب الزوجي؟"، مشيدا بتحرك المجتمع المصري في مواجهة التحرش، معلقا: "اللي بيتحرش بواحدة بيتجاب من قفاه، والجمل الحمضانة بتاعة لبسها السبب انتهت".



وطالب مجلس النواب وعلماء الدين بالتدخل لضبط هذا الأمر، معلقا: "نريد التفكير كيف نضبط هذا الأمر"، منوها بأنه مازال هناك مشايخ يرون أن الاغتصاب الزوجي ليس به ضرر.



وكانت نشرت السيدة ندى عادل طليقة الفنان تميم مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تعلن فيه تعرضها للاغتصاب الزوجي، وتكشف تفاصيل التجربة المؤلمة نفسيا التي مرت بها بسبب هذا الفعل.



عقب الإعلامي عمرو أديب، على اعتراف سيدة بتعرضها للاغتصاب الزوجي عبر فيديو بثته على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا: "الزواج مودة ورحمة، وطلب الزوج لما يسمى حقوقه الزوجية يجب أن يكون في إطار من التفاهم بينهم".