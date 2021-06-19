حسين الجسمي يطرح أغنيته الجديدة "فوق"

طرح المطرب حسين الجسمي، أغنية جديدة، حملت عنوان "فوق"، من توزيع ومكس وماستر الفنان حسام كامل، ومن ألحانه.





وحملت الأغنية أسلوباً جديداً في المفردات الشعرية التي كتبها الشاعر أحمد الصانع، وتقول كلمات الأغنية "أنا اللي فوق وعندي احساس ما يخطي، مهما كنت عاجبني، عندي ذوق.. وعندك ذوق، حاول تبعِد وتبطي".





وقد طرحت الأغنية بشكل حصري عبر قناة حسين الجسمي الرسمية في موقع YouTube من خلال فيديو خاص تضمن كلمات الأغنية كاملة، وعرضت عبر جميع الإذاعات الخليجية والعربية، وباتت متوفرة في جميع المتاجر الموسيقية الإلكترونية المختلفة.