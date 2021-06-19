Advertisements

من أمام البحر.. نجلاء بدر تستمتع بعطلتها الصيفية

السبت 19/يونيو/2021 - 12:59 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
Advertisements
شاركت الفنانة نجلاء بدر متابعيها ومحبيها، صورة جديدة من عطلتها الصيفية ، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت نجلاء بدر علي شاطئ البحر، ط وعلقت علي الصورة قائلة "الشمس والبحر"، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.


يذكر أن نجلاء بدر شاركت في بطولة مسلسل "نسل الأغراب" مع أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، إدوارد، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامى، محمد جمعة، عماد زيادة، وأحمد فهيم، سلوى عثمان والعمل من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجي.

أخبار تهمك

عاجل.. أول تعليق من "مصر للطيران" على قرار إثيوبيا بوقف التأشيرات الإلكترونية

منذ أقل من ساعة

الجوكر الذهبي.. الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم

منذ حوالي 7 ساعات

آخر تطورات تواصل لجنة الزمالك مع ساسي

منذ حوالي 9 ساعات

الكشف عن وجهة راموس المقبلة بعد رحيله عن ريال مدريد

منذ ساعتين و 50 دقيقة

نجم برشلونة يقترب من ميلان

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يستقر على عودة المُرعب

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. وزيرة الثقافة تحيل مسئولين في الأوبرا للتحقيق في واقعة "القطة" وتتوعد لقاتلها بالحساب

منذ حوالي 7 ساعات

علي معلول مفاجأة الأهلي أمام الترجي

منذ أقل من ساعة

عاجل - إصابة نجم الترجي بفيروس كورونا قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 16 ساعة

راموس يحدد شرط انضمامه إلى ناديه الجديد

منذ حوالي 3 ساعات

أستاذ علم انتشار الأوبئة يزف بشرى سارة عن جائحة كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

بعد وصفها بـ"الشحاتة".. سميرة عبد العزيز: "مش هرفع قضية على محمد رمضان وربنا يهديه"

منذ حوالي 22 ساعة

قرار ناري من الزمالك تجاه فرجاني ساسي

منذ أقل من نصف ساعة

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الترجي فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

منذ أقل من ساعتين

مصطفى بكري يكشف تفاصيل تصريحات وزيرة خارجية السودان حول أزمة سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:33 ص

عاجل.. أول تعليق من "مصر للطيران" على قرار إثيوبيا بوقف التأشيرات الإلكترونية

مصطفى بكري يكشف تفاصيل تصريحات وزيرة خارجية السودان حول أزمة سد النهضة

08:05 م

قرار ناري من الزمالك تجاه فرجاني ساسي

12:55 ص

راموس يحدد شرط انضمامه إلى ناديه الجديد

09:59 م

عاجل - إصابة نجم الترجي بفيروس كورونا قبل مواجهة الأهلي

04:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة