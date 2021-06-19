من أمام البحر.. نجلاء بدر تستمتع بعطلتها الصيفية

شاركت الفنانة نجلاء بدر متابعيها ومحبيها، صورة جديدة من عطلتها الصيفية ، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت نجلاء بدر علي شاطئ البحر، ط وعلقت علي الصورة قائلة "الشمس والبحر"، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.





يذكر أن نجلاء بدر شاركت في بطولة مسلسل "نسل الأغراب" مع أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، إدوارد، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامى، محمد جمعة، عماد زيادة، وأحمد فهيم، سلوى عثمان والعمل من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجي.