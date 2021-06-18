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تشكيل الأهلي المتوقع أمام الترجي فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

الجمعة 18/يونيو/2021 - 11:35 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة الترجي التونسي ضمن مباريات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا فى لقاء قوي بين الفريقين.

 

وتقام مباراة الأهلي والترجي التونسي فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم السبت فى تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة والسابعة مساءًا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس.

 

تشكيل الأهلي المتوقع:-

 

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

 

خط الدفاع: علي معلول، أيمن أشرف، بدر بانون، أكرم توفيق،

 

خط الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج،

 

خط الوسط المهاجم: حسين الشحات، محمد مجدي أفشة، طاهر محمد طاهر.

 

الهجوم: محمد شريف.

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