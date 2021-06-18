تشكيل الأهلي المتوقع أمام الترجي فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

Advertisements
تشكيل الأهلي المتوقع أمام الترجي فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا
الجمعة 18/يونيو/2021 - 11:35 م
محمد جمال
Advertisements
يستعد
الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة الترجي التونسي ضمن مباريات
ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا فى لقاء قوي بين الفريقين.
وتقام
مباراة الأهلي والترجي التونسي فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم
السبت فى تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة والسابعة مساءًا بتوقيت
السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس.
تشكيل
الأهلي المتوقع:-
حراسة
المرمى: محمد الشناوي.
خط
الدفاع: علي معلول، أيمن أشرف، بدر بانون، أكرم توفيق،
خط
الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج،
خط
الوسط المهاجم: حسين الشحات، محمد مجدي أفشة، طاهر محمد طاهر.
الهجوم:
محمد شريف.
Advertisements