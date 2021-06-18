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موسيماني يستقر على الدفع بصلاح محسن أمام الترجي

الجمعة 18/يونيو/2021 - 11:45 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يعود صلاح محسن لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للتشكيل الأساسي في مباراة فريقه غدًا أمام الترجي التونسي بذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

 

ويحل الأهلي ضيفًا على الترجي التونسي مساء غد السبت على ملعب حمادي العقربي برادس في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

 

واستقر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على الدفع بصلاح محسن في مباراة الغد بالتشكيل الأساسي في مركز الجناح.

 

وفضل موسيماني إشراك صلاح كحسن في النشكيل الأساسي من أجل الاستفادة بسرعاته خاصة وأن موسيماني سيعتمد على الهجمات المرتدة.

 

ويسعى الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الغد لتسهيل مهمته في لقاء الإياب الذي سيقام في القاهرة يوم ٢٦ يونيو الجاري.

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