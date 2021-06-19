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عمرو أديب يحذر أولياء الأمور: "خلوا بالكم من عصابات الشباب"

السبت 19/يونيو/2021 - 08:01 ص
عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي عمرو أديب، إن ظاهرة "عصابات الشباب" موجودة في مناطق كثيرة، حيث يتجمع عدد من الشباب ويتحركون سويا، معلقا: "دي ملاحظة فردية.. أنا بحذر منهم".

وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، "المجموعات دي عبارة عن أطفال أعمارهم من 11 إلى 15 سنة.. عيال بلي بس شكلهم يخوف"، محذرا من سباقات السيارات غير القانونية في الشيخ زايد، قائلا: "لو حصل حادثة ممكن تاخد معاها 10 شباب".

وتابع الإعلامي عمرو أديب: "الداخلية إمبارح قفلت الفيلم ده.. بس لما بيقفولوا مكان بيروحوا مكان تاني"، مشددا على الأهالي ضرورة الانتباه لأولادهم، قائلا: "خلوا بالكم من عيالكم"

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