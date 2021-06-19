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عوض تاج الدين: مصر تخطت ذروة الموجة الثالثة لفيروس كورونا (فيديو)

السبت 19/يونيو/2021 - 07:10 ص
محمد عوض تاج الدين
محمد عوض تاج الدين
أمنية فوزي
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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، إن مصر تخطت ذروة الموجة الثالثة لفيروس كورونا، وبدأت في مرحلة الانخفاض، حيث تنخفض الأعداد تدريجيًا، بالإضافة إلى انخفاض نسبة الوفيات والحالات التي تحتاج الرعاية المركزة.

وتايع "تاج الدين"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "مانشيت"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"،: "دخلنا في المرحلة الانخفاضية في الموجة الثالثة.

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية، أن الإجراءات الوقائية والاحترازية والتوسع في التطعيم ساهموا في انخفاض الإصابات بفيروس كورونا.

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