عوض تاج الدين: مصر تخطت ذروة الموجة الثالثة لفيروس كورونا (فيديو)

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، إن مصر تخطت ذروة الموجة الثالثة لفيروس كورونا، وبدأت في مرحلة الانخفاض، حيث تنخفض الأعداد تدريجيًا، بالإضافة إلى انخفاض نسبة الوفيات والحالات التي تحتاج الرعاية المركزة.





وتايع "تاج الدين"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "مانشيت"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"،: "دخلنا في المرحلة الانخفاضية في الموجة الثالثة.



