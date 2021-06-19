حار على القاهرة والوجه البحري.. بيان من الأرصاد حول طقس السبت

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، خلال بيان نشرته على صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة السبت الموافق 19 يونيو 2021، على مدن ومحافظات مصر.





حالة الطقس نهارًا:

- طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

- طقس معتدل على السواحل الشمالية.

- طقس معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.





حالة الطقس ليلًا:

- طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

-طقس معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.





الظواهر الجوية:

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.