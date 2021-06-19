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حار على القاهرة والوجه البحري.. بيان من الأرصاد حول طقس السبت

السبت 19/يونيو/2021 - 03:11 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، خلال بيان نشرته على صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة السبت الموافق 19 يونيو 2021، على مدن ومحافظات مصر.

حالة الطقس نهارًا:
- طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري.
- طقس معتدل على السواحل الشمالية.
- طقس معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس ليلًا:
- طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.
-طقس معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الظواهر الجوية:
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.
- اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس وسرعة الرياح "60: 70 كم\ س" وارتفاع الموج "3:5 متر".
حار على القاهرة والوجه البحري.. بيان من الأرصاد حول طقس السبت
حار على القاهرة والوجه البحري.. بيان من الأرصاد حول طقس السبت

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