سفيرنا بتونس يكشف تفاصيل جديدة عن استقبال بعثة الأهلي للمشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا

قال السفير إيهاب فهمي، سفير مصر في تونس، إن بعثة النادي الأهلي وصلت تونس، والتقى بالكابتن محمود خطيب اليوم، وحضر جزء من المران الأخير للنادي قبل لقاءه بنادي الترجي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.





وأشار "فهمي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن استقبال بعثة النادي الأهلي في تونس كان جيد جدا، والسلطات التونسية لم يدخروا جهدا في تقديم كل سبل الراحة والأمان لأفراد البعثة، معلقا: "حاجة استثنائية".



