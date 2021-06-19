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سفيرنا بتونس يكشف تفاصيل جديدة عن استقبال بعثة الأهلي للمشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا

السبت 19/يونيو/2021 - 06:46 ص
أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
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قال السفير إيهاب فهمي، سفير مصر في تونس، إن بعثة النادي الأهلي وصلت تونس، والتقى بالكابتن محمود خطيب اليوم، وحضر جزء من المران الأخير للنادي قبل لقاءه بنادي الترجي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأشار "فهمي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن استقبال بعثة النادي الأهلي في تونس كان جيد جدا، والسلطات التونسية لم يدخروا جهدا في تقديم كل سبل الراحة والأمان لأفراد البعثة، معلقا: "حاجة استثنائية".

وأضاف أن اللجنة العلمية بتونس قررت أن يصل عدد حضور المباراة بالاستاد إلى 5 آلاف مشجع كحد أقصى، معربا عن أمنياته أن نرى مباراة ترتقى لمستوى الناديين.

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