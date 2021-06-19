بعد تأهله للعالمية.. "صنع في الإسكندرية" يكشف للفجر تفاصيل فوزه بمسابقة الغواصات الآلية

تأهل فريق MIA (صنع في الاسكندرية) بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، للمسابقة الدولية للغواصات الآلية والتحكم عن بعد، وذلك بعد فوزه بالمركز الأول في تصفيات المسابقة في مصر.





وتعقد المسابقة الدولية في ولاية تينسي بالولايات المتحدة الأمريكية، في الفترة من 5 إلى 8 أغسطس العام الجاري، والغرض الأساسي منها هو مساعدة البيئة والحياة البحرية بشكل عام.





وتختص مسابقة "Mate ROV competition" بتجهيز كل فريق بغواصة آلية التحكم عن بُعد تعقد محاكاة لمهام محددة خاصة، وهي مسابقة دولية تقام في مصر منذ 9 سنوات.





وتعني بالتصفيات الإقليمية الخاصة بالمسابقة الدولية في الولايات المتحدة الأمريكية، كما تنظم بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية وبالشراكة مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (NTRA).





ومن جانبه أعرب عمر فلفل، قائد الفريق، عن سعادته البالغة بما وصل إليه فريقه، وفخره الشديد بما حققوه، موضحًا أن الفريق تأسس عام 2011، وبدأ بثلاثة طلاب فقط، ووصل حاليًا إلى 23 طالب، لافتًا إلى أنه أول فريق علمي في جامعة الإسكندرية يشارك في مسابقات عالمية، وتخرج منه 15 مهندسًا، حيث شارك في 10 مسابقات دولية حتى الآن.



