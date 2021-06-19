عاجل.. أول تعليق من "مصر للطيران" على قرار إثيوبيا بوقف التأشيرات الإلكترونية

قالت شركة مصر للطيران في تحديث لبيانها الصادر مساء اليوم بشأن الرحلات الجوية مع إثيوبيا، إن قرار إثيوبيا بوقف التأشيرات الإلكترونية وتأشيرات الدخول عند الوصول يتعلق بجميع الجنسيات والشركات والمسافرين من جميع البلدان.

وأعلنت شركة مصر للطيران أنه اعتبارا من منتصف الليل سيتم وقف العمل، مؤقتا، بتأشيرات الدخول عند الوصول والتأشيرات الإلكترونية لجميع الركاب المسافرين إلى مطار أديس أبابا؛ وذلك في ضوء التعليمات الواردة من السلطات المختصة بدولة إثيوبيا.

وأوصت الشركة عملاءها بضرورة اتباع الإجراءات الصحية وضوابط السفر والتي يمكن التعرف عليها من خلال الموقع الإلكتروني ل.