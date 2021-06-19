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عمرو دياب يتألق في حفله بأكبر قبة في العالم بمدينة جدة (صور)

السبت 19/يونيو/2021 - 01:25 ص
بوابة الفجر
نور طلعت
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أحيا النجم عمرو دياب حفل غنائي مميز في Jeddah Super Dome أكبر قبة في العالم والتي تم افتتاحها أخيراً، ليكون حفل دياب هو الأول فيها. 

وتألق الهضبة بمجموعة من أشهر أغنياته خاصة أغنيات ألبومه الجديد "يا انا يا لا"، كما قدم مجموعة من أشهر أغنياته منها "أجمل عيون"، "ياساحر" "،" قمرين " وسط تفاعل كبير من جمهوره. 

الحفل تميّز بالتقنيات العالمية والعالية الدقة من حيث الصوت والصورة، وقد تفاعل الجمهور الحاضر مع الهضبة منذ اللحظات الأولى على عرض مقتطفات من أغنياته على شاشة عملاقة مروراً بصعوده على المسرح ووصولاً إلى عزفه على المسرح.
عمرو دياب يتألق في حفله بأكبر قبة في العالم بمدينة جدة (صور)
عمرو دياب يتألق في حفله بأكبر قبة في العالم بمدينة جدة (صور)
عمرو دياب يتألق في حفله بأكبر قبة في العالم بمدينة جدة (صور)
عمرو دياب يتألق في حفله بأكبر قبة في العالم بمدينة جدة (صور)

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