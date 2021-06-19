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علي معلول مفاجأة الأهلي أمام الترجي

السبت 19/يونيو/2021 - 12:28 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
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يعود الدولي التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للتشكيل الأساسي للفريق الأحمر في مباراة اليوم أمام الترجي التونسي.

ويحل الأهلي ضيفًا على الترجي التونسي مساء اليوم السبت على ملعب حمادي العقربي برادس في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

واستقر بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على إشراك معلول في التشكيل الأساسي لمباراة اليوم أمام الترجي التونسي بعد غياب طويل.

وكانت أخر مباراة شارك فيها معلول بشكل أساسي أمام بايرن ميونيخ الألماني يوم ٨ فبراير في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية التي جرت في قطر.

كما استقر موسيماني على إعادة أيمن أشرف لمركز قلب الدفاع بجوار بدر بانون في مباراة اليوم.


ويسعى الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم لتسهيل مهمته في لقاء الإياب الذي سيقام في القاهرة يوم ٢٦ يونيو الجاري.

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