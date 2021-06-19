عمرو أديب يحذر المصريين من كورونا: "اللي جاي حمادة تاني"

عقب الإعلامي عمرو أديب، على سلالة كورونا الجديدة، والمعروفة باسم دلتا، قائلا: "اللي فات في الكورونا كان حمادة واللي جاي حمادة تاني".





وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن سلالة كورونا التي كانت منتشرة على مدار الفترة الماضية كان يطلق عليها "ألفا"، ولكن آخر شهرين ظهرت سلالة "دلتا"، معلقا: "دي بمهر وعقد جديد".



