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عمرو أديب يحذر المصريين من كورونا: "اللي جاي حمادة تاني"
السبت 19/يونيو/2021 - 07:30 ص
هدى عبدالرازق
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عقب الإعلامي عمرو أديب، على سلالة كورونا الجديدة، والمعروفة باسم دلتا، قائلا: "اللي فات في الكورونا كان حمادة واللي جاي حمادة تاني".
وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن سلالة كورونا التي كانت منتشرة على مدار الفترة الماضية كان يطلق عليها "ألفا"، ولكن آخر شهرين ظهرت سلالة "دلتا"، معلقا: "دي بمهر وعقد جديد".
وأضاف أن أعراض الإصابة بمتحور "دلتا" تختلف أعراض الإصابة بمتحور "ألفا"، ومنظمة الصحة العالمية صرحت أن أغلب الإصابات حول العالم خلال الفترة القصيرة الماضية والفترة المقبلة من متحور "دلتا"، متابعا: "أكثر انتشار وقوة من سلالة ألفا".
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