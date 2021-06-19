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إخماد حريق اندلع داخل شقة سكنية بالصف

السبت 19/يونيو/2021 - 12:44 ص
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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أخمدت قوات الدفاع المدني بالجيزة حريقا اندلع داخل شقة سكنية بمركز الصف جنوب المحافظة، دون وقوع خسائر بشرية وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق في مساكن قرية زرزارة، بمركز الصف جنوب المحافظة.

ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بسيارتي إطفاء بقيادة مدير إطفاء الجنوب.

وفرضت القوات كردونا أمنيا بمحيط الحريق لمنع تمدد النيران إلى باقي المجاورات وبالفحص والمعاينة تبين نشوب حريق في شقة على مساحة 65 مترا ما أسفر عن احتراق غرفة النوم دون وقوع إصابات.

وأجرى القوات عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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