برشلونة يتحرك لتمديد عقد ميسي

تحدث تقرير صحفي إسباني عن تطور جديد بشأن مستقبل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة مع البارسا في الفترة المقبلة.





مستقبل ميسي مع برشلونة

ومن المقرر أن ينتهي عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة الإسباني في الشهر الحالي، لكن لم يعلن البرغوث، موقفه حتى الآن من التجديد.





من جانبه ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية وفقا لمصادر قريبة من برشلونة وميسي، أنه لا توجد أية معلومات جديدة بشأن تجديد الأرجنتيني، لأن لابورتا هو من يتولى إدارة الملف بأكمله.





وأوضحت الصحيفة أن برشلونة الإسباني ليس لديه توقعات بشأن موعد إعلان النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة عن قراره، لكن لابورتا متفائل بشأن بقاء اللاعب.





وأكملت الصحيفة أن لابورتا رئيس مجلس إدارة نادي برشلونة الإسباني يأمل أن يكون توقيع ميسي قبل 1 يوليو حتى لا يصبح النجم الأرجنتيني دون عقد.





وأتمت الصحيفة تقريرها موضحة أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة يرى أن البارسا لم يشهد تطورات كبيرة على مستوى التعاقدات حتى الآن.





الجدير بالذكر أن برشلونة نجح في التعاقد مع أجويرو وإريك جارسيا فقط، والفشل في ضم جورجينيو فينالدوم لاعب وسط ليفربول الأسبق الذي رحل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.



