Advertisements

اليوم ..مواجهات مرتقبة لأندية الصعيد في القسم الثاني

السبت 19/يونيو/2021 - 12:38 ص
بوابة الفجر
رأفت أمين
Advertisements


تقام في الرابعة من عصر اليوم السبت 8 مواجهات قوية وحاسمة بالمجموعة الأولى مجموعة الصعيد، في منافسات الجولة ال28 بدورى القسم الثاني.

1- الشرقية للدخان مع المنيا

يحتضن ملعب الإعلاميين مواجهه ناريه بين فريق الشرقية للدخان متصدر المجموعة بقيادة علاء نوح برصيد54 نقطة وفريق المنيا صاحب المركز الثالث بقيادة شديد قناوي برصيد 50 نقطة.
وحسم التعادل السلبى نتيجة الدور الأول.

2- الألومنيوم مع أسمنت أسيوط

يشهد ملعب الألومنيوم لقاء الألومنيوم وصيف المجموعة بقيادة سعيد ابراهيم برصيد 51 نقطة مع فريق أسمنت أسيوط صاحب المركز الخامس عشر بقيادة هيسم صالح برصيد 26 نقطة.
تغلب فريق الألومنيوم على فريق أسمنت أسيوط بهدف نظيف خارج ملعبه.

3- كيما اسوان مع الإعلاميين

يحل فريق الإعلاميين صاحب المركز الرابع بقيادة جميل حلمى برصيد 46 نقطة ضيفاً على فريق كيما اسوان صاحب المركز الثاني عشر بقيادة زيزو حشمت برصيد 29 نقطة.

وحسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة الدور الأول.

4- سوهاج مع بنى سويف

يستضيف فريق سوهاج صاحب المركز الثامن بقيادة أحمد خلف برصيد 36 نقطة فريق بنى سويف صاحب المركز الخامس بقيادة محمد يوسف برصيد 41 نقطة.

وحقق فريق بنى سويف الفوز بهدفين مقابل هدف في الدور الأول.

5- بترول أسيوط مع الفيوم

يواجه فريق بترول أسيوط صاحب المركز التاسع بقيادة هشام عبد المنعم برصيد 36 نقطة فريق الفيوم صاحب المركز السادس بقيادة سعد فاروق برصيد 39 نقطة.
وشهدت الجولة فوز فريق الفيوم بهدف نظيف.

6- قنا مع ديروط

يلتقي فريق قنا صاحب المركز العاشر بقيادة عبد الرحيم همام برصيد 31 نقطة مع فريق ديروط صاحب المركز السابع بقيادة ياسر عبد العليم برصيد 38 نقطة.

حسم التعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما نتيجة الدور الأول.

7- تليفونات بني سويف مع طهطا

يلعب فريق تليفونات بني سويف صاحب المركز الثالث عشر بقيادة محمد جمال برصيد 28 نقطة مع فريق طهطا متذيل المجموعة بقيادة أسامة البلم برصيد 15 نقطة.

وحقق فريق تليفونات الفوز بهدف دون رد في الدور الأول.

8- شباب سمسطا مع شبان قنا

يشهد ملعب شباب سمسطا مواجهه مرتقبة بين فريق شباب سمسطا صاحب المركز الرابع عشر بقيادة على حسن رمضان برصيد 28 نقطة مع فريق شبان قنا صاحب المركز الحادي عشر بقيادة محمد عيسى برصيد 30 نقطة.

وفاز سمسطا خارج ملعبه بهدف دون رد في الدور الأول.

ترتيب المجموعة الأولى

1- الشرقية للدخان 54 نقطة
2- الألومنيوم 51 نقطة
3- المنيا 50 نقطة
4- الإعلاميين 46 نقطة
5- بنى سويف 41 نقطة
6- الفيوم 39 نقطة
7- ديروط 38 نقطة
8- سوهاج 36 نقطة
9- بترول أسيوط 36 نقطة
10- قنا 31 نقطة
11- شبان قنا 30 نقطة
12- كيما أسوان 29 نقطة
13- تليفونات بني سويف 28 نقطة
14- شباب سمسطا 28 نقطة
15- أسمنت أسيوط 26 نقطة
16- طهطا 15 نقطة

أخبار تهمك

أستاذ علم انتشار الأوبئة يزف بشرى سارة عن جائحة كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

بعد وصفها بـ"الشحاتة".. سميرة عبد العزيز: "مش هرفع قضية على محمد رمضان وربنا يهديه"

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. وزيرة الثقافة تحيل مسئولين في الأوبرا للتحقيق في واقعة "القطة" وتتوعد لقاتلها بالحساب

منذ حوالي 7 ساعات

علي معلول مفاجأة الأهلي أمام الترجي

منذ أقل من ساعة

الكشف عن وجهة راموس المقبلة بعد رحيله عن ريال مدريد

منذ ساعتين و 52 دقيقة

مصطفى بكري يكشف تفاصيل تصريحات وزيرة خارجية السودان حول أزمة سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. أول تعليق من "مصر للطيران" على قرار إثيوبيا بوقف التأشيرات الإلكترونية

منذ أقل من ساعة

قرار ناري من الزمالك تجاه فرجاني ساسي

منذ نصف ساعة

عاجل - إصابة نجم الترجي بفيروس كورونا قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

صراع ثنائي ناري على منبوذ برشلونة

منذ أقل من نصف ساعة

الجوكر الذهبي.. الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم

منذ حوالي 7 ساعات

راموس يحدد شرط انضمامه إلى ناديه الجديد

منذ حوالي 3 ساعات

آخر تطورات تواصل لجنة الزمالك مع ساسي

منذ حوالي 9 ساعات

نجم برشلونة يقترب من ميلان

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يستقر على عودة المُرعب

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:33 ص

عاجل.. أول تعليق من "مصر للطيران" على قرار إثيوبيا بوقف التأشيرات الإلكترونية

قرار ناري من الزمالك تجاه فرجاني ساسي

12:55 ص

مصطفى بكري يكشف تفاصيل تصريحات وزيرة خارجية السودان حول أزمة سد النهضة

08:05 م

عاجل - إصابة نجم الترجي بفيروس كورونا قبل مواجهة الأهلي

04:59 م

راموس يحدد شرط انضمامه إلى ناديه الجديد

09:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة