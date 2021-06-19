اليوم ..مواجهات مرتقبة لأندية الصعيد في القسم الثاني





تقام في الرابعة من عصر اليوم السبت 8 مواجهات قوية وحاسمة بالمجموعة الأولى مجموعة الصعيد، في منافسات الجولة ال28 بدورى القسم الثاني.



1- الشرقية للدخان مع المنيا



يحتضن ملعب الإعلاميين مواجهه ناريه بين فريق الشرقية للدخان متصدر المجموعة بقيادة علاء نوح برصيد54 نقطة وفريق المنيا صاحب المركز الثالث بقيادة شديد قناوي برصيد 50 نقطة.

وحسم التعادل السلبى نتيجة الدور الأول.



2- الألومنيوم مع أسمنت أسيوط



يشهد ملعب الألومنيوم لقاء الألومنيوم وصيف المجموعة بقيادة سعيد ابراهيم برصيد 51 نقطة مع فريق أسمنت أسيوط صاحب المركز الخامس عشر بقيادة هيسم صالح برصيد 26 نقطة.

تغلب فريق الألومنيوم على فريق أسمنت أسيوط بهدف نظيف خارج ملعبه.



3- كيما اسوان مع الإعلاميين



يحل فريق الإعلاميين صاحب المركز الرابع بقيادة جميل حلمى برصيد 46 نقطة ضيفاً على فريق كيما اسوان صاحب المركز الثاني عشر بقيادة زيزو حشمت برصيد 29 نقطة.



وحسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة الدور الأول.



4- سوهاج مع بنى سويف



يستضيف فريق سوهاج صاحب المركز الثامن بقيادة أحمد خلف برصيد 36 نقطة فريق بنى سويف صاحب المركز الخامس بقيادة محمد يوسف برصيد 41 نقطة.



وحقق فريق بنى سويف الفوز بهدفين مقابل هدف في الدور الأول.



5- بترول أسيوط مع الفيوم



يواجه فريق بترول أسيوط صاحب المركز التاسع بقيادة هشام عبد المنعم برصيد 36 نقطة فريق الفيوم صاحب المركز السادس بقيادة سعد فاروق برصيد 39 نقطة.

وشهدت الجولة فوز فريق الفيوم بهدف نظيف.



6- قنا مع ديروط



يلتقي فريق قنا صاحب المركز العاشر بقيادة عبد الرحيم همام برصيد 31 نقطة مع فريق ديروط صاحب المركز السابع بقيادة ياسر عبد العليم برصيد 38 نقطة.



حسم التعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما نتيجة الدور الأول.



7- تليفونات بني سويف مع طهطا



يلعب فريق تليفونات بني سويف صاحب المركز الثالث عشر بقيادة محمد جمال برصيد 28 نقطة مع فريق طهطا متذيل المجموعة بقيادة أسامة البلم برصيد 15 نقطة.



وحقق فريق تليفونات الفوز بهدف دون رد في الدور الأول.



8- شباب سمسطا مع شبان قنا



يشهد ملعب شباب سمسطا مواجهه مرتقبة بين فريق شباب سمسطا صاحب المركز الرابع عشر بقيادة على حسن رمضان برصيد 28 نقطة مع فريق شبان قنا صاحب المركز الحادي عشر بقيادة محمد عيسى برصيد 30 نقطة.



وفاز سمسطا خارج ملعبه بهدف دون رد في الدور الأول.



ترتيب المجموعة الأولى



1- الشرقية للدخان 54 نقطة

2- الألومنيوم 51 نقطة

3- المنيا 50 نقطة

4- الإعلاميين 46 نقطة

5- بنى سويف 41 نقطة

6- الفيوم 39 نقطة

7- ديروط 38 نقطة

8- سوهاج 36 نقطة

9- بترول أسيوط 36 نقطة

10- قنا 31 نقطة

11- شبان قنا 30 نقطة

12- كيما أسوان 29 نقطة

13- تليفونات بني سويف 28 نقطة

14- شباب سمسطا 28 نقطة

15- أسمنت أسيوط 26 نقطة

16- طهطا 15 نقطة