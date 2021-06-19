عمرو أديب لـ إسرائيل: "الحداية مش بترمي لقاحات"

عقب الإعلامي عمرو أديب، على عرض إسرائيل على الحكومة الإسرائيلية منحهم 1.5 مليون جرعة من لقاح فايزر ضد فيروس كورونا المستجد، وعندما تصل جرعات جديدة إلى فلسطين يعطوها لإسرائيل، قائلا: "أنا قولت من إمتى الرحمة دي".





وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أنه تبين أن هذه الجرعات اقترب تاريخ صلاحيتها على الانتهاء، معقبا: "الحداية مش بترمي لقاحات"، منوها بأن الفلسطنيين رفضوا اتمام هذه الصفقة.





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عقب الإعلامي عمرو أديب، على سلالة كورونا الجديدة، والمعروفة باسم دلتا، قائلا: "اللي فات في الكورونا كان حمادة واللي جاي حمادة تاني".





وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن سلالة كورونا التي كانت منتشرة على مدار الفترة الماضية كان يطلق عليها "ألفا"، ولكن آخر شهرين ظهرت سلالة "دلتا"، معلقا: "دي بمهر وعقد جديد".



