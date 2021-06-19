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"الصحة": تطعيم كافة العاملين بالتعليم (فيديو)

السبت 19/يونيو/2021 - 02:15 ص
أرشيفية
أرشيفية
داليا الحسين
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قال مساعد وزيرة الصحة، المتحدث باسم الوزارة، إنّ الحكومة حصلت على ثقة كبيرة فى تنظيم الأحداث سواء التعليمية أو الرياضية، موضحا أنّ مصر شهدت عدد كبير من الوفود المحلية والأجنبية في العديد من الأحداث مثل كأس العالم لكرة اليد، علاوة على الكثير من المهرجانات والأنشطة الثقافية.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى أن كل هذه الأحداث مرت بسلام بفضل وضع خطة وقائية محكمة تشمل كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وأضاف المتحدث باسم الوزارة أنه عند تطبيق الخطة الوقائية بشكل محكم فإنها تمثل فارق كبير، مشيرا إلى أنّ الوزارة تحصل على دعم من القيادة السياسية بالإضافة إلى مساعدة المواطنين بالالتزام بتطبيق تلك الإجراءات.

وأشار إلى أنّ تجربة خوض الامتحان العام الماضي بنجاح قد ساعد بشكل كبير في إعادة التجربة العام الحالي، موضحا أن الصحة عملت على تطعيم كافة العاملين بالتعليم والتعليم العالي وهذا هو المستهدف مثل السياحة والطيران.

وأكمل المتحدث باسم الوزارة أنّه في حالة اشتباه إصابة أي طالب بالفيروس يتم عزله على الفور حتى يثبت العكس وتشديد الإجراءات الوقائية في كافة اللجان من خلال التعقيم وارتداء الكمامات.

ونوه بأنه في الشهور الأخيرة وبعدما أصبحت لقاحات كورونا متوفرة سواء محليًا أو عالميًا واهتمام القادة السياسية بإتاحة اللقاحات في الدولة المصرية بكميات كبيرة، تم البدء في تطعيم الفئات الأكثر عرضة مثل كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

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