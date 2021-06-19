حقيقة تعرض مصر لموجة رابعة لفيروس كورونا (فيديو)

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، إن مصر تتعاقد على كميات كبيرة من لقاحات فيروس كورونا، وستصل كميات كبيرة من اللقاحات خلال الشهور المقبلة.





وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "مانشيت"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه سيتم تطعيم عدد ضخم من المواطنين يصل إلى 40% من سكان مصر خلال الفترة المقبلة.





وعن تعرض مصر لموجة رابعة لفيروس كورونا، قال إنهم لا يستطيعون تحديد ما إذا كانت هناك موجة رابعة لفيروس كورونا أم لا.



