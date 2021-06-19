قرار ناري من الزمالك تجاه فرجاني ساسي

يدرس مجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى التواصل مع الدولي التونسي فرجاني ساسي نجم القلعة البيضاء من أجل التنازل عن بعض مستحقاته المتأخرة لدى القلعة البيضاء.





وشهدت الساعات القليلة الماضية وجود بعض الأنباء التي تفيد أن الإدارة وافقت على عدم إستكمال فرجاني ساسي ما تبقى من الموسم مع الفريق مقابل التنازل عن جزء من مستحقاته لدى الفريق.





وكان فرجاني ساسي قد قرر الرحيل عن الزمالك بنهاية عقده الذي رفض تمديده وكان قاب قوسين أو أدنى من الأنتقال إلى الدوري القطري حيث لم تفلح أي من محاولات إدارة القلعة البيضاء لتجديد عقده.





في الوقت الذي وافق فيه الفرنسي باتريس كارتيرون على عدم تواجد فرجاني ساسي في المباريات القادمة بعد إستقراره على مشاركة إمام عاشور بدلًا منه.



