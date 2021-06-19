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"الإسكان": فائض أموال هيئة المجتمعات العمرانية تشارك به في المشروعات القومية

السبت 19/يونيو/2021 - 06:28 ص
المهندس خالد عباس
المهندس خالد عباس
هدى عبدالرازق
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قال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان، إنه تم الانتهاء من الاعمال الخرسانية للبرج الأيقوني بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي يتكون من 79 طابق، وطابفين تحت الأرض، ويصل ارتفاع البرج إلى 385 متر وهو أعلى منشأ في أفريقيا.

وأشار "عباس"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن البرج الأيقوني يضم 5 أنشطة وهى نشاط إداري، وتجاري، وشقق فندقية كاملة التشطيب، وفندق يبدأ من الطابق الخمسين إلى الطابق السبعين.

وأوضح أنه تقرر تأجيل الطرح إلى نهاية العامة حتى يتحسن الوضع الوبائي لكورونا على مستوى العالم، وحتى يتم الانتهاء من الواجهات الزجاجية للبرج الأيقوني.

وأضاف أن هيئة المجتمعات العمرانية جهة اقتصادية لا تتحصل على أموال من الدولة، وإنما تستثمر أراضيها، ويكون لها فائض سنوي تشارك به في المشروعات القومية، وتطوير العشوائيات، ودعم الإسكان الاجتماعي، منوها بأنهم أنفقوا 50 مليار جنيه في آخر 6 سنوات على المشروعات القومية، ومن المشروعات بشائر الخير، محور 30 يونيو، تطوير مثلث ماسبيرو، وتطوير منطقة عين الصيرة.

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خالد عباس بوابة الفجر الفجر

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