صراع ثنائي ناري على منبوذ برشلونة

شهدت الفترة القليلة الماضية دخول واحد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة على رادار إثنين من أبرز الأندية العالمية تشيلسي وباريس سان جيرمان للحصول على خدماته خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.





ولم ينجح البوسني ميراليم بيانيتش على فرصة كبيرة للمشاركة مع البلوجرانا خلال الموسم الماضي تحت قيادة المدير الفني الهولندي رونالد كومان الذي بدأ أغلب المباريات بثنائية دي يونج وبوسكيتس.





وقالت صحيفة " موندو ديبورتيفو " الاسبانية أن اليوفي سبق وأن تخلى عن فكرة إعادة بيانيتش إلى صفوفه في الوقت الذي يراقب فيه وضع اللاعب تشيلسي وباريس سان جيرمان تمهيدًا للحصول على توقيعه.





يُذكر أن البوسني سبق وأن إنضم لبرشلونة الموسم الماضي في صفقة تبادلية مع البرازيلي آرثر ميلو لكن رونالد كومان لم يعتمد عليه أو يشركه في المباريات أساسيًا.



