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هنا الزاهد تستعرض جمالها فى أحدث ظهور لها

السبت 19/يونيو/2021 - 01:53 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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شاركت الفنانة هنا الزاهد، متابعيها وجمهورها، بصورة جديدة لها وذلك من خلال حسابها الشخصي بموقع تداول الصور والفيديوهات “إنستجرام”.


وظهرت هنا الزاهد، بإطلالة جذابة أنيقة حيث ارتدت فستانا قصير باللون الأسود، واعتمدت علي ترك شعرها الذهبى منسدلا على كتفيها مع مكياج خفيف أبرز جمال ملامحها، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.


يذكر أن أحدث أعمال هنا الزاهد مسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، بجانب كل من الفنانة نيرمين الفقي، ومحمد رياض، وأحمد عبد الله محمود، وبيومي فؤاد، والذي عرض في شهر رمضان الماضي 2021.

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